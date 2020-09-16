Eski IAAF Başkanı Lamine Diack'a yolsuzluktan hapis cezası

IAAF'ın 1999-2015 yıllarında başkanlığını yürüten Diack'ın Fransa'nın başkenti Paris'te yargılandığı dava sonuçlandı.



Mahkeme, 87 yaşındaki Senegalli Diack'ı 2 yıl ertelemeli 4 yıl hapis ile 500 bin avro para cezasına çarptırdı.



Diack'ın 2012 Londra Olimpiyatları dahil olmak üzere bazı organizasyonlarda dopingli atletlerin test sonuçlarını gizlediği ve karşılığında 3 milyon avronun üzerinde rüşvet aldığı iddia edilmişti.



2015 yılının kasım ayından beri Paris'te ev hapsinde tutulan Diack'ın avukatlarının mahkeme kararını temyize götüreceği belirtildi.

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