Eski futbolcu Seid Visin, İtalya'da maruz kaldığı ırkçılık nedeniyle intihar etti

Evlat edinildiği İtalya'da Milan ve Benevento takımlarının alt yaş gruplarında futbol oynayan, daha sonra futbolu bırakarak iş yaşamına giren Etiyopya asıllı Seid Visin, birçok kez ıkçlığı maruz kaldığı gerekçesiyle yaşamına son verdi.

Bıraktığı mektupta, etnik kökeni nedeniyle toplumdan dışlandığını ve işinden dahi olduğunu belirten Seid Visin, "Çok fazla insan, özellikle yaşlılar, hizmetimi reddettiği için işimden ayrılmak zorunda kaldım. Bir de yeterince huzursuz değilmişim gibi, birçok beyaz İtalyan gençlerin iş bulamamasından beni sorumlu tuttular. Nereye gidersem gideyim insanların şüpheci, önyargılı, tiksinmiş ve korkmuş bakışlarının ağırlığını hissediyorum." sözleriyle maruz kaldığı ırkçılığın yaşamını çekilmez kıldığını belirtti.

Hayatının baharında intihar eden Seid Visin, İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan ve Benevento'da bir süre top koşturmuştu.