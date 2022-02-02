Eski Fenerbahçe'yi Perotti Serie A'ya geri döndü! Resmi açıklama...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Burak Elmastan Gedson açıklaması Transferleri de açıkladıBurak Elmas'tan Gedson açıklaması! Transferleri de açıkladı#Galatasaray
Son Dakika: Beşiktaştan 5 yıllık imza Mecburi kiralama... Yeni takımı...Son Dakika: Beşiktaş'tan 5 yıllık imza! Mecburi kiralama... Yeni takımı... #Beşiktaş
Son dakika: İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıSon dakika: İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı#Edirne Valiliği
CHP heyetinin Sedef Kabaşı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesinCHP heyetinin Sedef Kabaş'ı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin#AK Parti
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladıBakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı#Mehmet Muş
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyorTakıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!#Takıntılı Hayran
Kadıköyde model Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtuKadıköy'de model Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtu#Kadıköy
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Büyükçekmecedeki gizemli kazı tekrar başladı Olay yerine kimse alınmıyorBüyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı! Olay yerine kimse alınmıyor#İstanbul
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobillerTicaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller#İhale
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
4üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti Kübra Ecenin son görüntüsü ortaya çıktı4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı#Kübra Ece
Dünya bu kareyi konuşuyor... Aylar sonra ilk görüntü geldiDünya bu kareyi konuşuyor... Aylar sonra ilk görüntü geldi!#Kuzey Kore
Ve belgeler sızdı İşte ABD ve NATOnun Rusyaya verdiği yanıtVe belgeler sızdı! İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği yanıt#Ukrayna
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Eski Fenerbahçe'yi Perotti Serie A'ya geri döndü! Resmi açıklama...

#Transfer#Diego Perotti#Salernitana
Eski Fenerbahçeyi Perotti Serie Aya geri döndü Resmi açıklama...

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmasına karşın bekleneni veremeyen Diego Perotti, İtalya Serie A'ya resmen geri döndü ve Salernitana'yla sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de kısa bir süre forma giyen Arjantinli Diego Perotti'nin yeni takımı belli oldu. Arjantinli yıldız, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'ya transfer oldu.

Salernitana için sağlık kontrollerinden geçen Perotti, İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Salernitana'dan yapılan açıklamada, sözleşmenin süresine dair detay verilmedi.

Transferi hakkında konuşan Perotti, "Fiziksel olarak iyi durumdayım, bu takım için yüzde 100'ü vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Fenerbahçeden beklenmedik forvet operasyonu Michael Olunga için temaslar başladı...Son Dakika: Fenerbahçe'den beklenmedik forvet operasyonu! Michael Olunga için temaslar başladı...Haberi görüntüle

"RIBERY'LE OYNAMAK BİR RÜYA"

Takımda forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery'ye de değinen futbolcu, "Franck Ribery gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir rüya. Olağanüstü bir şey başarma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.

Kariyerinde İtalya'da daha önce Roma ve Genoa'da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de yalnızca 4 maçta forma giyebilmiş ve bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Diego Perotti#Salernitana

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci