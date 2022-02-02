Eski Fenerbahçe'yi Perotti Serie A'ya geri döndü! Resmi açıklama...

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Fenerbahçe'de kısa bir süre forma giyen Arjantinli Diego Perotti'nin yeni takımı belli oldu. Arjantinli yıldız, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'ya transfer oldu.

Salernitana için sağlık kontrollerinden geçen Perotti, İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Salernitana'dan yapılan açıklamada, sözleşmenin süresine dair detay verilmedi.

Transferi hakkında konuşan Perotti, "Fiziksel olarak iyi durumdayım, bu takım için yüzde 100'ü vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

"RIBERY'LE OYNAMAK BİR RÜYA"

Takımda forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery'ye de değinen futbolcu, "Franck Ribery gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir rüya. Olağanüstü bir şey başarma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.

Kariyerinde İtalya'da daha önce Roma ve Genoa'da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de yalnızca 4 maçta forma giyebilmiş ve bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.