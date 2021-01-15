Didier Drogba suskunluğunu bozdu! O görüntülerin ardından...

Spor Arena Dış Haberler - Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'nın eşini bir başka kadınla aldattığı görüntüler ortaya çıkmış ve şok etkisi yaratmıştı. 2018'de futbolu bırakan Fildişili efsane isim, eşi Lalla Diakate ile 10 yıllık evliliğini bitirme kararı aldıklarını duyurdu.

"ZOR BİR KARAR ALDIĞIMIZI TEYİT EDEBİLİRİM"

Drogba, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Özel hayatımı tartışma alışkanlığım yok. Ancak bugün medyada yer alan spekülasyonlar nedeniyle, Lalla ile birlikte geçen 20 yılın ardından ne yazık ki zor bir karar aldığımızı teyit edebilirim. Her zaman temel önceliklerimiz çocuklarımızı ve ailemizin özel hayatını korumak olmuştur. Tanrı seni korusun" ifadelerini kullandı.

"BENİ ISIRARAK ENFEKTE EDECEK"

Söz konusu videoda bir kadın tarafından ısırılan 42 yaşındaki efsane isim çıglık atarak, "Pozitif! Beni ısırarak enfekte edecek" ifadesini kullanıyor. Görüntüler sonrası özellikle ülkesinde büyük eleştiriler alan Drogba'nın menajeri ise efsane oyuncunun hesabının hacklendiğini iddia etmişti.

DROGBA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Didier Drogba, 2013'te Shanghai Shenhua'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak gelmiş ve 1 sezon sonra eski takımı Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Efsane futbolcu Galatasaray'da oynadığı 37 maçta 15 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

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