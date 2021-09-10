ESIC, Heroic oyuncularına karşı soruşturma başlattı

The Esports Integrity Commission (ESIC) (Espor Dürüstlük Komisyonu), Heroic’in eski koçu Nicolai "⁠HUNDEN⁠" Petersen’ın iddiaları üstüne bir soruşturma başlattı. HUNDEN, oyuncuların koçun oyundaki bir hatadan faydalandığını bildiğini söyledi.

ESIC, geçtiğimiz günlerde Peterrson’un kendilerine konuyla ilgili bilgilendirme yaptığını ve diğer oyuncuların, koçun bu hatadan faydalandığını bildiğini kanıtladığını söyledi. “Bay Petersen, 4 Eylül 2021 günü ESIC’e, Heroic’te koç hatasını kullandığında diğer oyuncuların da bundan haberi olduğuna dair kanıtlar sundu.”

Petersen, oyuncuların bu durumdan haberdar olduğunu Ağustos ayının sonunda bir röportajda dile getirmişti ancak kanıtları 3 Eylül’de gönderdi.

Şu anda OG’de aktif olarak yer alan eski Heroic oyuncusu Nikolaj "⁠niko⁠" Kristensen, HUNDEN ile arasında geçen bir konuşmada şunları söylüyor: “Takımdaki herkes biliyordu. Belki en başta değil. Ama sonra biliyorlardı. Herkes biliyordu.” Diğer bir kanıtta ise René "⁠TeSeS⁠" Madsen’ın, HUNDEN’a görüş açısı sağlamak için belirli noktalara geçiyor olması sunucu verileriyle ortaya çıkarıldı.

Heroic, ESL Pro League Season 14 playofllarında yer almaya devam ediyor. ESL’den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Koç hatasının suiistimal edildiği zamanki Heroic kadrosu ve ismi olaya karışanlar aşağıdaki gibi:

Casper "⁠cadiaN⁠" Møller

Denmark Martin "⁠stavn⁠" Lund

Denmark René "⁠TeSeS⁠" Madsen

Denmark Nikolaj "⁠niko⁠" Kristensen

Denmark Johannes "⁠b0RUP⁠" Borup

Denmark Nicolai "⁠HUNDEN⁠" Petersen (koç)