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Erzurumspor’un savunması dünyada 1 numara

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#Futbol#1. Lig#Erzurumspor
Erzurumspor’un savunması dünyada 1 numara
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 07:00

Avrupa’nın 10 büyük ligi, Türkiye Süper Lig ve bir alt liglerinde (toplam 22 lig) en az 2 maça çıkan 358 takım arasında gol yemeyen tek takım Erzurumspor. 5 dönemdir transfer yasağı olmasına rağmen bu başarıya erişen takım, 2024’te oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Erzurumspor FK, 2024 takvim yılında Avrupa’nın 10 büyük ligi, Türkiye Süper Lig ve bir alt liglerinde (toplam 22 lig) en az 2 maça çıkan 358 kulüp arasında gol yemeyen tek takım. Mavi beyazlı ekip, 2024 yılında oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi.

BAŞARILARINI X’TEN DUYURDULAR

Erzurumspor FK bu başarısını resmi X adresinden duyururken, futbolla ilgili istatistikler yayınlayan Optacan’ı etiketleyip, “2024 yılında tüm liglerde bizden başka gol yemeyen takım var mı?” ifadesini kullandı. Teknik direktörlüğünü Hakan Kutlu’nun yaptığı mavi beyazlı kulüp, bu başarıya 5 dönemdir transfer yasağı olmasına rağmen ulaştı. Borçları nedeniyle 5 dönemdir transfer yapamayan kulüp, 23 haftası geride kalan 1. Lig’de 8 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyetle 30 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

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#Futbol#1. Lig#Erzurumspor

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