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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 18:17,Son Güncelleme:/

Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk şehit oldu

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Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk şehit oldu
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TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen Yusuf Duruk'un, Hatay'da şehit düştüğünü açıkladı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran mavi beyazlılar, daha önce kulüpte oynamış Yusuf Duruk'un Hatay'da şehit düştüğünü duyurdu.

Kulüpten konuyla ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erzurumsporun eski oyuncusu Yusuf Duruk şehit oldu

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