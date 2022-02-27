Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir, "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymedi

Haberin Devamı

TFF 1. Lig’de Erzurumspor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği maç öncesi seremonideki bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kaptanı Aykut Demir, Ankaragücü maçı öncesi seremonide tüm takım arkadaşlarının giydiği "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymedi.

SPOR DÜNYASINDA PROTESTO EDİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi tüm dünyada protesto edilirken Avrupa'da da tüm liglerde maç öncesi seremoniye takımlar savaş karşıtı pankartlarla çıktı.

Spor müsabakalarında savaş karşıtı gösterilere Büyükşehir Belediye Erzurumspor da destek verirken Ankaragücü maçına "Savaşa hayır" yazılı tişörtlerle çıkıldı.

AYKUT DEMİR KATILMADI

Erzurumspor'da tüm futbolcular seremoniye üzerinde "Savaşa hayır" yazılı tişörtlerle çıkarken takım kaptanı Aykut Demir bu mesajı veren tişörtü giymemeyi tercih etti.

Haberin Devamı

Rusya'nın işgaline gösterilen tepkiye Aykut Demir'in ortak olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

Birçok futbolsever, 33 yaşındaki oyuncuya paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

KARŞILAŞMA ANKARAGÜCÜ'NÜN GALİBİYETİYLE SONUÇLANDI

Erzurum'da oynanan karşılaşmayı konuk Ankaragücü tek golle kazandı.

Üst sıraları ilgilendiren maçı konuk ekip 21’inci dakikada Yusuf Abdioğlu’nun attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Ankaragücü’nden Yasin Güreler, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Uzatma dakikalarında sakatlık geçiren Pinto’nun da oyundan çıkmasıyla konuk ekip, 90 dakikayı 9 kişi tamamladı.

İLK YARI

21’inci dakikada Erdem Özgenç’in kullandığı korner atışına iyi yükselen Yusuf Abdioğlu’nun kafa şutunda top ağlara gitti. 0-1

26’ncı dakikada Emircan Altıntaş’ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Olanere ceza alanı içinde defans oyuncularıyla mücadelede yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

40’ıncı dakikada Olanare’nin pasıyla buluşan Gökhan Alsan’ın sert şutu defanstan sekerek Süleyman Koç’un önünde kaldı. Süleyman Koç’un sert şutunda kaleci Akın Alak’ın ayaklarından dönen topla buluşan Hasek’in sert şutunu defans uzaklaştırdı.

Haberin Devamı

45+1’inci dakikada Murat Uçar’ın pasıyla topu ağlara gönderen Owusu’nun golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

İKİNCİ YARI

47’nci dakikada Estrela’nın ortasında Olanare sol çaprazdan vurdu, defans son anda topu kornere gönderdi.

55’inci dakikada Aly Malle’nin ortasında ceza alanında topla buluşan Hasek’in sert şutu defanstan döndü.

64’üncü dakikada rakibinden kurtulan Olanare’nin şutunda top kaleci Akın Alkan’da kaldı.

74’üncü dakikada Yasin Güreler, Süleyman Koç’a yaptığı hareket sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu’ndan gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

85’inci dakikada Ariyibi’nin cezaalanına girdikten sonra sert şutunda top kale direğine çarparak auta gitti.

Haberin Devamı

Hakem tarafından 6 dakika uzatılan zorlu 90 dakikayı Ankaragücü 1-0 galibiyetle tamamladı.