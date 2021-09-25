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Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Primler yatmazsa perşembe günü ben yokum"

#Erkan Sözeri#Erzurumspor#Tff 1. Lig
Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Primler yatmazsa perşembe günü ben yokum

TFF 1. Lig'in 7. haftasında ağırladığı Adanaspor'u 3-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, maç sonrasında yaptığı açıklamayla rest çekti.

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Evinde Adanaspor'u ağırlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahadan 3-1 galip ayrılırken maç sonunda Teknik Direktör Erkan Sözeri'den sert bir açıklama geldi.

Kulübe primleri yatırması için çarşamba gününe kadar süre veren Erkan Sözeri, "Şimdiye kadar yeterince tolere ettik, çarşamba gününe kadar primler yatmazsa perşembe günü ben yokum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - Adanaspor: 1

İlgili Haber:Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - Adanaspor: 1

Kulüpteki ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Yardımcı Antrenör Mehmet Şimşek ise "Bu ligde gerçekten kolay maç yok. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Zor şartlarda maçı kazanmasını bildiler. Kulüp içinde bazı sıkıntılarımız var. Takım biraz geç kuruldu ve finansal zorluklar yaşıyoruz. Buna rağmen oyuncularımız iyi kenetlenip yürekten oynadılar. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağız diye ümit ediyorum." diye konuştu.

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#Erkan Sözeri#Erzurumspor#Tff 1. Lig