Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Primler yatmazsa perşembe günü ben yokum"

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Evinde Adanaspor'u ağırlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahadan 3-1 galip ayrılırken maç sonunda Teknik Direktör Erkan Sözeri'den sert bir açıklama geldi.

Kulübe primleri yatırması için çarşamba gününe kadar süre veren Erkan Sözeri, "Şimdiye kadar yeterince tolere ettik, çarşamba gününe kadar primler yatmazsa perşembe günü ben yokum." ifadelerini kullandı.

Kulüpteki ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Yardımcı Antrenör Mehmet Şimşek ise "Bu ligde gerçekten kolay maç yok. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Zor şartlarda maçı kazanmasını bildiler. Kulüp içinde bazı sıkıntılarımız var. Takım biraz geç kuruldu ve finansal zorluklar yaşıyoruz. Buna rağmen oyuncularımız iyi kenetlenip yürekten oynadılar. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağız diye ümit ediyorum." diye konuştu.