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GeriFutbol Erzurumspor, forvet Ricardo Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 22:44 | Son Güncelleme:

Erzurumspor, forvet Ricardo Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattı

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Erzurumspor, forvet Ricardo Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattı
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Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki forvet Ricardo Jorge Pires Gomes'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Transferi bir tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı forvetin kısa sürede Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan'da da oynayan Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyiyordu.

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