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Erzurumspor FK, ligde kalmayı garantiledi

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#Erzurumspor#Spor Toto 1. Lig#Futbol
Erzurumspor FK, ligde kalmayı garantiledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 18:08

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Erzurumspor FK, Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştığı Boluspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçlar Erzurumspor FK puanını 39' yükselterek Spor Toto 1. Lig'de kalmayı garantiledi.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada Rosheuvel’in pasında ceza yayı içinde topla buluşan Özgür Sert’in bekletmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
46. dakikada kaleci Muhammet Özkan’ın uzaklaştırmak isterken yaptığı vuruşta Rosheuvel’e çarpan top filelere gitti. 2-0
73. dakikada sağ taraftan Rosheuvel’in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Eren Tozlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ali Saygın Ögel xx, Cemil Tunç xx
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx, Fırat Şaşi xx, Mustafa Yumlu xx (Yakup Kırtay dk. 90+1 ?), Mustafa Akbaş xx, Celal Hanalp xx, Özgür Sert xxx (Ufuk Budak dk. 88 ?), Batuhan Artarslan xx (Estrela dk. 69 x), Sefa Akgün xx (Shala dk. 69 x), Rosheuvel xxx, Eren Tozlu xx (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 90+ 1 ?)
Yedekler: Rıdvan Oğuz Yağcı, Eyüp Oskan, Muhammed Furkan Özhan, Güney Yılmaz, Ahmet Eren Aksakal
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Boluspor: Muhammet Özkan x, Oulare xx (Tolunay Artuç dk. 86 ?), Posmac xx, Kerem Paykoç xx, Ensar Bilir xx, Burak Asan xx (Muhammed Emin Temel dk. 86 ?), Abdurrahman Canlı xx (Uğurcan Sel dk. 86 ?), Mehmet Çınar xx, Furkan Demir xx, Kerem Ersin xx (Rojhat Sağlam dk. 77 x), Balde xx (Erdem Reis dk. 77 x)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Arda Yazıcı
Teknik Direktör: Ahmet Görk
Goller: Özgür Sert (dk. 6), Rosheuvel (dk. 46) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Kerem Ersin, Ensar Bilir (Boluspor), Fırat Şaşi, Sefa Akgün (Erzurumspor FK)

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#Erzurumspor#Spor Toto 1. Lig#Futbol

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