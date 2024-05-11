Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig Erzurumspor FK-Eyüpspor canlı yayın bilgisi!

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Erzurumspor FK ve Eyüpspor, TFF 1. lig 34. haftada karşı karşıya geliyor. Takımlar mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak maçı Davut Dakul Çelik yönetecek. İşte Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı saat ve canlı yayın bilgisi...
ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Erzurumspor FK ve Eyüpspor mücadelesi oynanacak. 11 Mayıs Cumartesi 16:00’da başlayacak maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.