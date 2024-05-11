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Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig Erzurumspor FK-Eyüpspor canlı yayın bilgisi!

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#TFF 1. Lig#Erzurumspor FK#Eyüpspor
Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda TFF 1. Lig Erzurumspor FK-Eyüpspor canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 10:02

TFF 1.lig'de mücadeleler devam ediyor. 34. haftada Erzurumspor FK ve Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Merak edilen karşılaşmanın canlı yayın saati ve kanalı belli oldu. Peki Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Erzurumspor FK ve Eyüpspor, TFF 1. lig 34. haftada karşı karşıya geliyor. Takımlar mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak maçı Davut Dakul Çelik yönetecek. İşte Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı saat ve canlı yayın bilgisi...

ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Erzurumspor FK ve Eyüpspor mücadelesi oynanacak. 11 Mayıs Cumartesi 16:00’da başlayacak maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#TFF 1. Lig#Erzurumspor FK#Eyüpspor

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