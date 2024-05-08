×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet Instagram Hürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Erzurumspor-Eyüpspor maçı İstanbul’a alındı

Güncelleme Tarihi:

#Trendyol 1. Lig#Eyüpspor#Erzurumspor
Erzurumspor-Eyüpspor maçı İstanbul’a alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 16:03

Erzurumspor ligin son maçında Eyüpspor ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Ligde oynadığı 33 maçta aldığı 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 44 puanla 10. sırada yer alan Erzurumspor, kalesinde 30 gol görürken rakip fileleri de aynı şekilde 30 defa havalandırdı.

Erzurumspor'un üç puanı da TFF tarafından eksikliklerini tamamlamadığı gerekçesiyle silinmişti.

Normalde ligin son haftasında kendi saha ve seyircisi önünde lider Eyüpspor ile karşılaşacak olan mavi-beyazlı takım, alınan kararla bu karşılaşmayı İstanbul Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’na aldığı öğrenildi.

Erzurumsporlu oyuncular İstanbul’da oynanan Ümraniye maçı sonrası Eyüpsor maçı hazırlıkları için yine İstanbul’da bir araya gelecekler.

Erzurumspor-Eyüpspor maçı İstanbul’a alındı

Haberin Devamı

TFF tarafından yapılan açıklamada da; 11 Mayıs 2024 tarihinde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı oynanacak olan Erzurumspor-Eyüpspor maçının saat 16:00’da başlayacağı belirtildi.

34. haftanın bu karşılaşmasında maraton biletleri 100 TL, kale arkası 50 TL ve misafir 65 TL olarak Erzurumspor’un sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trendyol 1. Lig#Eyüpspor#Erzurumspor

BAKMADAN GEÇME!