Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 34. hafta heyecanı!

Erzurumspor Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor. Lider konumda bulunan Beşiktaş ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer alıyor.

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurumspor ve Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

Ülke milli takım kamplarında sakatlanan Kamerunlu Vincent Aboubakar ile Bosna Hersekli Ajdin Hasic, bugünkü maçta oynayamayacak. Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart gören Josef de Souza da cezalı duruma düşmesinden dolayı yarın forma giyemeyecek.

BB ERZURUMSPOR

- Sezona Mehmet Özdilek'le başlayan, önce Hüseyin Çimşir ardından da Mesut Bakkal'la devam eden BB Erzurumspor, ligde kalmak için son çareyi Yılmaz Vural'da arıyor.

- Yılmaz Hoca da an itibariyle çözüm bulabilmiş değil, Dadaşlar'ın başında 2 maça çıktı ancak sadece 1 puan toplayabildi.

- 32 maç sonunda 28 puanla 20. sırada yer alan takımın en önemli hücum parçalarından biri olan Arvydas Novikovas sakat.

- Sağ bek Murat Uçar, sol bek alternatifi Zakarya Bergdich ve golcülerden Oltan Karakullukçu cezalı.

- Vural'ın sağ bekte Bogdan Butko ile başlaması, gole en yakın isim olarak Ricardo Gomes'i kullanması bekleniyor. Emrah Başsan'ın kanat akınlarına dikkat!

BEŞİKTAŞ

- Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı; Galatasaray da Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. İki takımdan 1'er maç eksiği olan Beşiktaş, Süper Lig'in zirvesinde gerçek puan farkını göstermek için sahaya çıkacak.

- Siyah beyazlılarda 3 eksik var!

- Vincent Aboubakar topla çalışmalara başlamıştı ama tam olarak hazır değildi. Ajdin Hasic sakat, Josef de Souza ise cezalı.

- TD Sergen Yalçın'ın Josef'in yokluğunda orta alanda formayı Dorukhan Toköz'e vermesi bekleniyor. Onun dışında Alanyaspor karşısında sahaya çıkan 11'de değişiklik olmayacak.

- 3 asistle yıldızlaşan Atiba Hutchinson ve uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönen Oğuzhan Özyakup yerlerini koruyacak. Gole en yakın isim bir kez daha Cenk Tosun olacak.