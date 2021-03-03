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Spor Arena
Haber Giriş: 03.03.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Erzurumspor 2-2 Fatih Karagümrük (Maçın golleri ve özeti)

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Erzurumspor 2-2 Fatih Karagümrük (Maçın golleri ve özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Erzurumspor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Erzurumspor'un gollerini 17. dakikada penaltıdan Aatif ve 63. dakikada Osman Çelik atarken Fatih Karagümrük'ün golleri 30'da Sobiech ve 53'te Castro'dan geldi.

Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 26'ya çıkartırken Karagümrük'ün puanı 41 oldu.

Erzurumspor 2-2 Fatih Karagümrük (Maçın golleri ve özeti)

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