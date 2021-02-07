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Spor Arena
Haber Giriş: 07.02.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Erzurumspor 1-1 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)

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Erzurumspor 1-1 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)
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Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen iki ekip Erzurumspor ile Kayserispor karşılaştı. Zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Erzurumspor'un golünü 28. dakikada Aatif atarken Kayserispor'un golü 72. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor 24, Erzurumspor ise 22 puana ulaştı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 24. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Da Costa'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa hareketlenen Butko, tek pasla meşin yuvarlağı içeri çevirmek istedi. Ceza sahasında Avramovski topa müdahale etti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Avramovski'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aatıf, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

31. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Sabovic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta top direğe çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Erzurumspor 1-1 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)

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