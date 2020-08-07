Ertan Balaban: Belgeselde sadece dövüş sporlarını değil, o insanların hayatlarını, yaşam tarzlarını ve kültürlerini de anlatıyoruz

Sporcu yaşamı, girişimcilik ve projeleri üzerine sorularımızı yanıtlayan Balaban, sunuculuğunu yaptığı 'Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları' adlı belgeseliyle ilgili de merak edilenleri açıkladı.

'Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları' adlı belgeseliyle ilgili çok güzel tepkiler aldığını belirten Balaban, ‘Belgesel ile en az 25-26 ülkeye ulaşmak istiyoruz, sadece dövüş sporlarını değil o insanların hayatlarını, yaşam tarzlarını ve kültürlerini de anlatmaya çalışıyoruz’ ifadelerini kullandı.

Pandemi dönemindeki sporculuk yaşantısıyla ilgili de deneyimlerini aktaran başarılı isim, ‘haftanın en 5 günü hatta 6-7 günü dahi antrenman yapıyoruz. Formumu korumak için çok iyi besleniyorum aynı zamanda fit olmaya çalışıyoruz ve başladığınız zaman bir daha o çalışmayı ve bırakamıyorsunuz’ derken Antrenman Sepeti adında yeni bir projesi olduğunu ve bu proje ile Türkiye’nin en iyi antrenörleri ile uzaktan video eğitim vermek istediklerini aktardı.