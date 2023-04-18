Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Ersun Yanal: "Favori takım Galatasaray'dı ama..."

Güncelleme Tarihi:

#Alanyaspor#Ersun Yanal#Galatasaray
Ersun Yanal: Favori takım Galatasaraydı ama...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 23:21

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 4-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 4-1 kaybeden Alanyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal açıklamalar yaptı.

İkinci golden sonra kırılma yaşadıklarını kaydeden Ersun Yanal, "Favori takım Galatasaray'dı ama biz Fenerbahçe maçında, özellikle Giresun maçında ortaya koyduğumuz oyun sonrasında yaşadığımız kırılmayı yaşamak istemiyorduk. Çünkü öne geçip kırıldığımız maçlardaki ruh halimiz fiziksel performansımızı etkiliyor. Bugün aslında böyle olmadı, beraberliği yakaladık ama kötü bir ikinci golü yedik. Topu rakibe verdik. Icardi, çok önemli oyuncu. Hatayı affetmedi. Mağlup duruma düştük. İkinci yarı yine aslında oyuna dengeli başladığımız anda yine bir kötü gol... O golden sonra direnci gösteremedik. Bu konuda kırılgan bir takım olduğumuzu biliyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bizi ilgilendiren maçlara konsantre olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Mauro Icardi sakatlık geçirdiGalatasaray'da Mauro Icardi sakatlık geçirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alanyaspor#Ersun Yanal#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu'’

#Kolon Kanseri
Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık