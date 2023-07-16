×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Ersu Şaşma, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Güncelleme Tarihi:

#Spor#Atletizm#Ersu Şaşma
Ersu Şaşma, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına kota aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 21:42

Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF) faaliyet programında yer alan ve Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasına katılan milli atlet Ersu Şaşma, 5.90'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Haberin Devamı

Almanya'nın Rottach-Egern kasabasında yapılan organizasyonda 5.90 atlayarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Ersu Şaşma, büyükler Türkiye rekorunu da kırdı. Daha önceki rekor ise 5.81 ile yine Ersu Şaşma'ya aitti.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ ATLET ERSU ŞAŞMA İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90 derecesi ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota alan milli atlet Ersu Şaşma’yı tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Almanya’da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90 derecesi ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden milli atletimiz Ersu Şaşma’yı yürekten kutluyorum. Ersu Şaşma’nın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor#Atletizm#Ersu Şaşma

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği