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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 23:21,Son Güncelleme:/

Ersin Düzen: "Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?"

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Ersin Düzen: "Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?"
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Ersin Düzen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamaları yorumladı.

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçı ardından yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

Ersin Düzen, "Karar sanki Galatasaray'a karşı alınmış gibi görülüyor. Yarışta Trabzonspor da var. Fatih hoca diyor ki, Başakşehir Perşembe Türkiye'de seyircili maç oynadı. Cuma ligde seyircisiz oynandı. UEFA kararı. Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?" dedi.

Fatih Terimden derbi sonrası açıklamalar
Fatih Terim'den derbi sonrası açıklamalar!

Ersin Düzen: Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam

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