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Ersen Martin'in cenazesi yarın İzmir’de toprağa verilecek

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#Ersen Martin#İzmir#Cenaze
Ersen Martinin cenazesi yarın İzmir’de toprağa verilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 12:06

Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi yarın İzmir'de toprağa verilecek.

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Aort damarının yırtılması sebebiyle uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Ersen Martin, 10 Mart'ta entübe edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen sağlık durumu iyiye gitmeyen oyuncu, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Ersen Martin'in cenazesi, Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Ersen Martin’in kariyeri

Futbol kariyerine Almanya'da Nürnberg altyapısında başlayan Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor formalarını giyerken, İspanya'da da Recreativo Huelva’da futbol oynama şansı yakaladı. Futbola 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken veda eden Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol ve 27 asist kaydetme başarısı gösterdi. 2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

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#Ersen Martin#İzmir#Cenaze

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