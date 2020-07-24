Ersan Kay’dan Mehmet Topal’a yağlı boya tablosu jesti

Yaptığı akrilik painting çizimlerle büyük başarılara imza atan İsviçreli sanatçı Ersan Kay son olarak ise önemli bir rekora imza atan Mehmet Topal’ın tablosunu yaptı. Başakşehir forması ile şampiyonluğa ulaşarak aynı ligde 3 farklı takım ile şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olan Mehmet Topal’a; Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’deki şampiyonluklarını anımsatan çizim yapan Ersan Kay, tecrübeli futbolcunun tarihi rekoru için büyük bir anı yaratmış oldu. Tuval üzerine yapılan çalışmada Mehmet Topal şampiyonluk yaşadığı takımların formaları içinde görülüyor.



ERSAN KAY: 3 FARKLI TAKIMDA ŞAMPİYONLUK YAŞADIĞINI DUYUNCA İNSANIN TÜYLERİ ÜRPERİYOR



Başakşehir’in şampiyonluk yemeği öncesinde yaptığı çalışmayı Mehmet Topal’a hediye eden Ersan Kay, "Mehmet Topal, Türkiye’de çok önemli bir futbolcu. Gelmiş geçmiş en önemli orta sahalardan birisi. Ben de 3 farklı takımda şampiyonluk yaşamış bir futbolcuyla 3 farklı formayla bir resim çizdim. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile şampiyon oldu. Bunu duyunca insanın tüylerini ürpertiyor. Kendisi çok beğendi resmi. Ben de kafamda canlandırmıştım resmi. Kendisiyle konuşup ona böyle bir sunum yaptım" diye konuştu.







MEHMET TOPAL: ÇOK ÇALIŞTIK VE BUNUN MEYVELERİNİ ALDIK



Mehmet Topal ise kendisi için yapılan resmin mutluluğunu yaşarken, tarihi rekor ve Başakşehir’in şampiyonluğu hakkında şöyle konuştu: "Takım halinde tabii ki çok mutluyuz. Ligin bitimine 1 hafta şampiyonluğu elde etmek ayrı bir mutluluk. Gerçekten sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz. Bunun meyvelerini aldık, hak ettiğimiz bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Camiamıza armağan olsun."



"GURUR VERİCİ BİR OLAY"



"Benim için gurur verici bir olay (3 farklı takımla şampiyon olması). Ama bundan önce benim için önemli olan takımın şampiyonluğuydu. İki senedir son haftalarda kaçan şampiyonluklar vardı. Bu sezon o hatayı yapmadık ve mutlu sona ulaştık. Tabii o rekor da benim için ayrı bir mutluluk oldu."



ERSAN KAY (3KAY) KİMDİR?



Resim yapmaya küçük yaşlarda başlayan ve 3Kay rumuzunu kullanan Ersan Kay, İsviçre’nin Basel şehrinde büyüdü. Sanat ve spor dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetti. Yaptığı akrilik painting çizimlerle büyük başarılara imza atan İsviçreli sanatçı Ersan Kay, Türkiye’de boy gösteren isimlerden Emmanuel Adebayor, Robinho, Loris Karius, Gael Clichy, Junior Caiçara, Aziz Behich; Türkiye futbolunun önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, Sergen Yalçın, Gökhan İnler, Arda Turan, Şenol Güneş ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Paolo Maldini ile hala aktif futbol oynayan birçok ismin yağlı boya resimlerini yaptı.