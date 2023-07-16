×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOL PUAN DURUMU FÄ°KSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Erol Bulut'un takÄ±mÄ± Cardiff City, Aaron Ramsey'i transfer etti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Transfer#Erol Bulur#Ramsey
Erol Bulutun takÄ±mÄ± Cardiff City, Aaron Ramseyi transfer etti
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 12:05

FenerbahÃ§e'nin eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Erol Bulut'un Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiltere Championship ekibi Cardiff City, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Aaron Ramsey'i kadrosuna kattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Erol Bulut'un teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± Championship ekibi Cardiff City, Ã¼nlÃ¼ futbolcu Aaron Ramsey'i transfer ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Arsenal, Juventus gibi bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerde forma giyen, bir dÃ¶nem FenerbahÃ§e'nin de gÃ¼ndemine gelen 32 yaÅŸÄ±ndaki Ramsey, Ã¼lkesi Galler'de futbola baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼p olan Cardiff City'ye geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ oldu.

Erol Bulut'un takÄ±mÄ± Ramsey'den Ã¶nce Sivasspor'dan Goutas, Reading'den Yakou Meite, Troyes'dan Ike Ugbo'yu kadrosuna katmÄ±ÅŸtÄ±.

Â

Erol Bulutun takÄ±mÄ± Cardiff City, Aaron Ramseyi transfer etti

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Transfer#Erol Bulur#Ramsey

BAKMADAN GEÇME!

GÃ¶zden kaÃ§an tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi Ã§ok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
DÃ¼nyanÄ±n sonundaki postanede hayat nasÄ±l geÃ§iyor Binlerce kiÅŸi baÅŸvurdu, sadece dÃ¶rdÃ¼ kabul edildi...

DünyanÄ±n sonundaki postanede hayat nasÄ±l geçiyor? Binlerce kiÅŸi baÅŸvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Åžehirler kavrulurken dÃ¼nya bu Ã§Ã¶zÃ¼mleri tartÄ±ÅŸÄ±yor... En sÄ±cak gÃ¼nlerde Ã§ekilen uydu fotoÄŸraflarÄ± Ã§ok ÅŸey anlatÄ±yor

Åžehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartÄ±ÅŸÄ±yor... En sÄ±cak günlerde çekilen uydu fotoÄŸraflarÄ± çok ÅŸey anlatÄ±yor

#Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi