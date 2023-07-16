Erol Bulut'un takÄ±mÄ± Cardiff City, Aaron Ramsey'i transfer etti

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Erol Bulut'un teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± Championship ekibi Cardiff City, Ã¼nlÃ¼ futbolcu Aaron Ramsey'i transfer ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Arsenal, Juventus gibi bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerde forma giyen, bir dÃ¶nem FenerbahÃ§e'nin de gÃ¼ndemine gelen 32 yaÅŸÄ±ndaki Ramsey, Ã¼lkesi Galler'de futbola baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼p olan Cardiff City'ye geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ oldu.

Erol Bulut'un takÄ±mÄ± Ramsey'den Ã¶nce Sivasspor'dan Goutas, Reading'den Yakou Meite, Troyes'dan Ike Ugbo'yu kadrosuna katmÄ±ÅŸtÄ±.

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