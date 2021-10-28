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Erol Bulut'tan Galatasaray maçı temennisi

#Gaziantep FK#Galatasaray#Erol Bulut
Erol Buluttan Galatasaray maçı temennisi

Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray'ı yenerek deplasmanda da galibiyetler elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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Bulut, antrenman öncesi gazetecilere, sezona iyi başladıklarını fakat son iki hafta oynağı maçlarla camiayı üzdüklerini söyledi.

Önceki maçlarda takımın daha iyisini yapabileceğini gösterdiğini ifade eden Bulut, "Sonuçta bir hedefe gitmeye çalışıyoruz. Ne kadar istemezsek de hedefe ilerlerken iniş ve çıkışlar gerçekleşiyor. Sonuçta isteğimiz hedef doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hatalar, iniş ve çıkışlar olacak ama sona geldiğimizde istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz." dedi.

Bulut, ligdeki tüm maçların zor ve önemli gördüklerini belirterek, her maçta 3 puan almayı hedeflediklerini dile getirdi.

İç sahadaki başarılarını dış sahada da sağlamayı arzuladıklarına dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"İnşallah deplasmandaki başarılarımızın başlangıcı bu haftaki Galatasaray maçıyla olur. Her maç zor, son sıradaki takım lideri yenebiliyor ve ligde çok iyi ekipler var. Anadolu takımlarına iyi yatırımlar oldu. Alabildiğimiz kadar puanları toplamamız gerekiyor, bunun üzerinde çalışıyoruz. Biz bahane aramıyoruz. 5'li sistemde çalıştık ve takımın bu sistemde bireysel hatalar yapınca değişikliğe gittik. Daha sonra 4'lü sisteme döndük ve gayet iyi maçlarımız oldu. Zaman zaman 5'li zaman zaman da 4'lü sistem ile devam edeceğiz. Sakatlık, sarı kart cezaları olacak. Sadece A planıyla yürümek istemiyoruz. A, B ve C planı olması gerekiyor."

Erol Buluttan Galatasaray maçı temennisi


- Hazırlıklar sürüyor

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Kırmızılı-siyahlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketlerin ardından koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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#Gaziantep FK#Galatasaray#Erol Bulut

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