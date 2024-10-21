Ernest Muci: Lyon ve G.Saray’a karşı böyle devam edeceğiz

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Konya karşısında sahanın en iyilerinden birisi olan Ernest Muci, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Arnavut futbolcu, “Atmosfer çok iyiydi. Taraftarlarımız çok iyi destekledi. Onların desteğiyle iyi oynayıp kazandık, mutluyuz. Avrupa maçı öncesi iyi bir galibiyet oldu. Şimdi Lyon ve derbiye odaklanacağız, bu şekilde devam edeceğiz. Mutluyuz” ifadesini kullandı.

BU YOLUN SONU ŞAMPiYONLUK

Paulista’nın yokluğunda stoperde görev yapan Emirhan Topçu gol yemeden kazanmanın önemli olduğun vurgularken şunları söyledi: “En başta taraftarımız çok güzel organize oldu, atmosfer harikaydı, destekler çok iyiydi. Takım adına teşekkür ederim. Gol yemeden maçı bitirdik. Defans oyuncuları için bu önemlidir. Belki çok erken ama, yolun sonu şampiyonluk. Devam.”