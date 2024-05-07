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Ernest Muçi: Bu takım bu atmosferi her maç hak ediyor

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#Beşiktaş#Ernest Muçi#Türkiye Kupası
Ernest Muçi: Bu takım bu atmosferi her maç hak ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 23:43

Beşiktaş’ın Kosovalı oyuncusu Ernest Muçi ve Milot Rashica, MKE Ankaragücü yenerek Türkiye Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

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Beşiktaş’ın Kosovalı oyuncusu Ernest Muçi, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, taraftarların desteğine dikkat çekerek, “Bu takım bu atmosferi her maç hak ediyor” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan galibiyet golünün sahibi Ernest Muçi, “Çok önemli bir galibiyet oldu bizim için. Herkes bizden galibiyet bekliyordu; finale çıkmamızı bekliyordu. Bizlere gösterdikleri destekten dolayı taraftara da teşekkür etmek istiyorum. Bu desteği almak bizim adımıza çok önemliydi. Maçta her zaman mücadeleye girdiğimiz için onlar da memnun olmuşlardır diye düşünüyorum. Karakter gösterdiğimiz için onlar da memnun olmuşlardır mutlaka. Bu takım bu atmosferi her maç hak ediyor. Maçta her şeyimizi verebildik. Bizler için, kulübümüz ve taraftarlarımız için çok önemli bir galibiyet oldu. Finale çıktığımız için mutluyuz” diye konuştu.

 

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MİLOT RASHİCA: "BU SEZONU KUPAYLA SONUÇLANDIRMA İHTİMALİMİZ VAR"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milot Rashica, "Çok mutluyuz tabii ki. Herkesin bildiği üzere zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonu hala bir kupayla bir şampiyonlukla sonuçlandırma ihtimalimiz var. Hepimiz için çok önemli bir final müsabakasına çıkacağız. Bu galibiyet de aynı şekilde önemliydi. Bugün taraftarımızın da çok iyi desteğini aldık. Umarım finalde de kupaya uzanan taraf oluruz" diye konuştu.

 

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#Beşiktaş#Ernest Muçi#Türkiye Kupası

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