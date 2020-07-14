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Haber Giriş: 14.07.2020 - 23:59,Son Güncelleme:

Ermenistan'da şampiyon Ararat

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Ermenistan 1. Futbol Ligi'nde Noah'ı 2-0 mağlup eden Ararat, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Ligin son maçında en önemli rakibi Noah'ı konuk eden Ararat, 16. dakikada Furdjel Narsingh ve 45. dakikada Yusuf Otubanjo'nun golleriyle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 52'ye çıkaran Ararat şampiyonluğa ulaşırken, Noah 48 puanla ikinci, Alashkert ise 47 puanla ligi üçüncü sırada tamamladı.

Henüz 3 yıl önce kurulan Ararat, üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

 

Ermenistanda şampiyon Ararat

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