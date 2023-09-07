Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Petrakov: 'Türkiye maçı bizim için çok önemli'

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın akşam saat 21.45’te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Türkiye-Ermenistan mücadelesi için iki takımın oyuncuları da Eskişehir’e geldi. Karşılaşma öncesinde Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov ve orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Yarınki karşılaşma bizim için çok önemli"

Basın toplantısında birkaç ay önceki Türkiye maçına göre farklı taktik olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermek istemeyen Teknik Direktör Oleksandr Petrakov, "Yarınki karşılaşma çok önemli. Türkiye yarın kazanırsa yüzde 90 finale gitme olasılığını sağlayabilecek. Bizi daha 5 maç bekliyor. Bunları da oynamalıyız. Tigran Barseghyan’ın sakatlığının büyük bir olumsuzluk oluşturacağını zannetmiyorum. Gelmeden önce konuştuk ve tedavi olmasını önerdim. Uzun yıllardır milli takımımızda fakat yerini doldurabilecek oyuncularımız var. Türkiye Milli Takımı’nda genel olarak çok iyi oyuncular var. Özellikle Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu’nun oyununu beğeniyorum" diye konuştu.

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"Burada tribünlerin dolu olması bizi etkilemeyecek"

Ermenistan Milli Takımı orta saha futbolcusu Eduard Spertsyan da yaptığı açıklamada tribünlerden etkilenmeyeceklerini belirterek, "Hepimiz bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şuan 2. sırada bulunuyoruz. O yüzden bizim için çok önemli bir maç. Genelde futbolcular tribünlerin dolu olmasından yanadır. Burada tribünlerin dolu olması bizi etkilemeyecek. Oyun planlarımız hazır. Planları uygulayarak oyunumuzu oynayacağız" dedi.

Ermenistan Milli Takımı, yarın akşamki maç öncesi son antrenmanını Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı.