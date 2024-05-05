Erling Haaland, Manchester United'ın eski yıldızına karşılık verdi! "O adam umurumda değil..."

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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti.

Erling Haaland'ın 4 gol atıp yıldızlaştığı maçta, Manchester City sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Arsenal 83 puanla liderlik koltuğunda otururken, maç eksiği bulunan Manchester City 82 puanla ikinci sırada yer alıyor.

ELEŞTİRİLERE CEVAP!

Bu sezon Manchester City formasıyla ligde 25, toplamda 36 gol atan Erling Haaland, sezon genelinde büyük maçlarda sergilediği performans nedeniyle bazı kesimlerden eleştirilere maruz kalmıştı.

Manchester City ligin 30.haftasında Arsenal ile yaşadığı golsüz beraberliğin ardından, Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Roy Keane, Haaland'ın genel oyununu "çok kötü" olduğunu iddia etmiş ve "İkinci Lig oyuncusuna" benzetmişti.

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O tarihten bu yana Norveçli, City formasıyla Premier Lig'de çıktığı son 4 maçta 7 gol attı ve ilk kez Keane'in yorumlarına yanıt verdi.

Haaland, Wolves maçından sonra "O adam pek umrumda değil, bu yüzden sorun değil, sadece maçlarımızı kazanmalıyız ve şimdi bu gece rahatlayıp Fulham'a odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.