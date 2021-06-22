Erkekti kadın oldu, şimdi olimpiyata gidiyor 

Halterci Laurel Hubbard, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek olan Yeni Zelanda Milli Takımı’na seçildi. Kadınlar 87 kiloda madalya için yarışacak olan Hubbard böylece oyunlarda yarışacak ilk trans sporcu olacak. 2012’den önce erkekler kategorisinde mücadele eden 43 yaşındaki sporcu, kadınlarda 2017’de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya, 2019 Pasifik Oyunları’nda ve 2020 Halter Dünya Kupası’nda altın madalya kazandı.

CİDDİ SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ

Hubbard, 2018 yılında yarışma sırasında kolunu kırmış, ancak iyileşip podyuma dönmüştü. Tecrübeli sporcunun olimpiyat oyunlarında yarışması için önünde bir engel bulunmuyor zira 2015 yılında IOC, trans kadın sporcuların, kanlarındaki testosteron oranının litrede 10 nanomolun altında olması koşuluyla müsabakalara katılmasına onay vermişti. Hubbard’ın da söz konusu kriterleri karşıladığı açıklandı.

ANNA VANBELLİNGHEN: BU KÖTÜ BİR ŞAKA

Belçikalı halterci Anna Vanbellinghen, Hubbard’ın Tokyo Olimpiyatları’na katılmasının ‘haksızlık’ olacağını savundu. Hubbard’ın kadınlar kategorisinde yarışmasını ‘kötü bir şaka’ olarak nitelendiren Vanbellinghen, trans bireylerin haklarını sonuna kadar savunduğunu ancak onlara başkalarınınkinin feda edilmesi uğruna hak verilmemesi gerektiğini savunarak, “Halterde antrenman yapan herkes bu durumun eşitsizliğe neden olacağını bilir” demişti. Sivil toplum kuruluşu Save Women’s Sport Australasia da Yeni Zelanda’nın seçimini eleştirdi.

ÇOK DA AVANTAJLI DEĞİL!

Laurel Hubbard her ne kadar rakipleri tarafından ‘avantajlı’ olarak nitelendirilse de kadınlar +87 kiloda işi kolay değil... Son dünya şampiyonasında altıncı olabilen Yeni Zelandalı, 21 yaşındaki dünya şampiyonu Li Wenwen’in derecelerinin gerisinde.

CASTER SEMENYA’YA İZİN VERİLMEMİŞTİ

Hubbard’ın durumu akıllara Güney Afrikalı kadın atlet Caster Semenya’yı getirdi. Semenya’ya bir dönem cinsiyet testi uygulanırken, başarılı sporcunun yüksek seviyede testosterona sahip olduğu belirtilmişti. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, 2018 yılında yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporculara 400 ile 1600 metre arası yarışlara ancak hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde izin verileceğini duyurmuştu. Güney Afrikalı sporcu bu nedenle müsabakalara katılamıyor.

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