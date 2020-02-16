CANLI | Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen basketbol maçı için nefesler tutuldu. Basketbolda Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, Ankara'da finalde kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tekfen karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe Beko, Türk Telekomu 83-81 mağlup ederek, Galatasaray Doğa Sigorta ile mücadele eden Darüşşafaka Tekfen de rakibini 85-71 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
Saat 17.00'dan itibaren A Spor ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
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