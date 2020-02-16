CANLI | Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tekfen karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Beko, Türk Telekomu 83-81 mağlup ederek, Galatasaray Doğa Sigorta ile mücadele eden Darüşşafaka Tekfen de rakibini 85-71 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Saat 17.00'dan itibaren A Spor ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.