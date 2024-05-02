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Ergin Ataman'lı Panathinaikos hayatta kaldı! Seri Atina'daki son maça taşındı

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#THY Euroleague#Panathinaikos#Ergin Ataman
Ergin Atamanlı Panathinaikos hayatta kaldı Seri Atinadaki son maça taşındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 23:47

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Panathinaikos, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 95-88 mağlup etti. Seride durum 2-2'ye gelirken Final Four'a yükselen takımı Atina'daki son maç belirleyecek.

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THY Euroleague'de Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Belgrad'da oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'i 95-88 mağlup etti. Maçın bitimine 4 dakika kala 7 sayı geriye düşen Panathinaikos, geri dönüp maçı kazandı ve seriyi son maça taşıdı.

Final Four'a yükselen takımı, Panathinaikos'un salonu OAKA'da oynanacak 5. maç belirleyecek.

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BARCELONA - OLYMPIAKOS SERİSİ DE 5. MAÇA UZADI

Bugün oynanan diğer maçta Olympiakos evinde Barcelona'yı 92-58 mağlup etti. Bu seride de durum 2-2'ye geldi. Final Four'a yükselen ekibi Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak son maç belirleyecek.

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#THY Euroleague#Panathinaikos#Ergin Ataman

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