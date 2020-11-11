Ergin Ataman'dan Kartal Özçakır açıklaması

"Değerli arkadaşımız, Anadolu Efes ailemizin bir parçası, iyi günde zor günde hep yanımızda olan, takımımıza yıllardır gonül bağı ile destek veren Kartal Özçakır kardeşimizi çok kısa bir süre içerisinde, genç yaşta yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

TGS Genel Müdür Yardımcılığı görevinde olsun, Anadolu Efes taraftarlığında olsun herkes tarafından sevilen, yardımsever, esprili ve hayat dolu bir arkadaşımızdı.

Daha 2-3 hafta önce kulüp tesislerimizde birlikteyken "hocam bu sezon çiz bir 4-side Covid seti, pandemi bile durduramasın takımımızı" derken maalesef 2 hafta içinde Covid-19 ile girdiği yaşam maçını kazanamadı.

Başta ailesi olmak üzere tüm dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve Anadolu Efes ailemize sabırlar diliyor, ülkemizde ve dünyada yaşam mücadelesi veren herkese güç diliyorum."