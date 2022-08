Ergin Ataman'dan Galatasaray için başkanlık açıklaması! "Son genel kurullar beni korkuttu..."

Haberin Devamı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Vole'ye verdiği röportajda Galatasaray hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın yaptığı açıklamalar:

Keyiflerimiz gayet iyi, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Dünya Kupası eleme maçları da olacak. 3 hafta boyunca yoğun bir milli takım dönemi olacak. 10-12 maç yapacağız.Büyük Britanya maçlarında bazı oyuncularımızı kullanmadık. O süreç bizim için iyi geçti. Kazasız bir şekilde, net galibiyet ile geçtik. Elimizde iyi bir kadro var ve bu kadronun oynayacağı basketbolun temelini attık.

Letonya ve Sırbistan ile oynayacağımız eleme maçlarında takımlar artık tam kadro ile oynuyorlar biliyorsunuz. Çok zorlu bir maç serisi bizi bekliyor ama biz de iyi bir takımız. Bu sezon Anadolu Efes’te 85 tane resmi maç yaptık. Bunun üzerine bu takımın final oynayacağını düşünürsek örneğin Larkin 100 maça çıkmış olacak. Kamplarda artık NBA antrenmanı gibi antrenmanlar hazırlıyoruz ve oyuncuların maçtan keyif almasını sağlıyoruz.

"HAYALİM VE HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"

Avrupa Şampiyonası ve NBA'den gelen oyuncuların durumunu nasıl buldunuz?

Furkan da Cedi de Alperen de çok istekli bir şekilde geldi. Cedi Osman, NBA'deki istikrarını koruyor. Avrupa Şampiyonası, NBA'deki konferans finalleri sertliğinde oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nı 5. viteste oynamak zorundasın. Benim hayalim belli. Buraya ülkeme madalya kazandırmak için geldim. Hayalim ve hedefim Avrupa şampiyonluğu ve şampiyon da olacağız.

NBA’de oynayan Ömer Faruk’un milli takıma gelmemesi için yorumunuz nedir? Ulaşamadığınızı söylediniz?

Ömer Faruk, Britanya maçında bize çok iyi katkı vermişti. Ömer Faruk akıllı bir çocuk. Britanya maçında 15-16 dakika oynadı. Az süre aldığını düşünerek bu şampiyonaya gelmediyse, NBA'de nasıl oynayacak? Ömer Faruk konusunda çoğunlukla menajer etkisi olduğunu düşünüyorum. Ömer Faruk'un kadroya katılmayacağı bilgisi geldiğinde çok şaşırdık. Kendisine ulaşmaya çalıştık ama bizim telefonlarımıza çıkmadı.

Amerika’da tüm sezon onları takip eden Mehmet Okur da ulaşmaya çalıştı ama bizi menajerine yönlendirdi. Ömer Faruk'un menajeri, oyuncusu için bu sene Miami'de önemli bir yıl geçireceğini ve şampiyonada oynayamayacağını belirtti. Milli Takım'a gelip Avrupa Şampiyonası'nda oynamayacak olması kendisi için büyük bir kayıp olur. Stratejik planlama yaparken Ömer Faruk'u bir koz olarak kullanıyorduk. Kampın başlamasına 2 gün kala Ömer Faruk, Başkan Hidayet Türkoğlu'nu arayıp bize söylediği şeylerin aynısını söylemiş.

Başkan da bunun kabul edilemez gerekçe olduğunu söylemiş. Bakın burası bir kulüp takımı değil, burası Mili Takım. Milli Takımda duygular hep öne çıkar. Biliyorsunuz Türkiye’de insanlar Türk bayrağını korumak için çok büyük fedakarlıklarda bulunuyorlar. Bizler de basketbol adamları olarak yapmamız gereken kendi alanımızda Türkiye için en iyisini verebilmek olmalıydı!

Amerikalı bir menajerin bu milli duygulara sahip olmaması doğal, o menajere de önemli yaptırımların yapılacağını ümit ediyorum. Menajerin bu durum, Ömer’in gelmemesi umurunda değil! O da bundan zarar görmeli! Burada kaybedeceklerini de düşünmeli. Bu tarz bir menajere bundan böyle Türkiye'de iş yaptırılmamasını istiyorum. Ömer, kendine güvenen bir oyuncu olsa, 'Burası Milli Takım ve daha iyi olduğumu burada göstereceğim' diyeceğine, Miami'de antrenman yapacak.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ"

Peki Ömer Faruk’a milli takım kapısı kapandı mı?

Ömer Faruk'un çıkıp Türk halkından özür dilemesi lazım. Çünkü bu bir mazeret değil. Bakın Amerikalı Larkin, Türk Milli Takımı'nda seve seve oynuyor. Burası Milli Takım! İstediğim zaman gelir, istediğim zaman gelmem diyen adama Türk Milli Takımı kapısı kapalı.

‘Ben konuşmak istemiyorum’ menajerimle konuşun diyemezsin. Amerikalı menajer benim muhattabım değil. Ailesi, yakın çevresi ve toplum Ömer Faruk'a gerekli dersi verecektir. Bu toplum sabaha karşı onları NBA’de izleyip gurur duyuyor. Antetounmpko, Jokic, Doncic, Dragic gibi isimler en güzel örnek. 'Gelmiyoruz' deseler kimse bir şey demez ama geliyorlar. Bu isimler oynarken Ömer’in olmaması kendisi için de bir kayıp! Ve bu takımın da önemli parçası idi. Stratejik olarak ona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorduk. Ben Ömer Faruk'a kızgın değilim, kırgınım. Hatasını kabul edip Türk halkından özür dilemeli. O zaman seve seve milli takıma yeniden çağırırız.

Milli Takıma aidiyet ve forma sevgisi mi azaldı sizce?

Başarı olmayınca, oyuncuların aidiyetleri de kayboluyor. Sezon içerisinde oynanan milli maçlar sanki takımların B takımı gibi. FIBA’nın yapmış olduğu yanlışlar da var. Burada FIBA ile Euroleague takvimin çakışmasının da etkisi büyük. O değeri yeniden yerleştirmemiz lazım.

Milli Takım'da yeniden o heyecanı yaratmak lazım. Milli Takımlar, ülke sporunun bayrağıdır.

Milli Takım teklifini kabul etme süreciniz nasıl yaşandı?

Milli Takım'ın teklifini kabul etmem çok zor olmadı. Böyle bir teklifi reddetme gibi bir durum söz konusu olamaz. Milli Takım'a gitmem aslında benim için bir risk. Biz 2 sene üst üste Euroleague’i kazandık. Ben bu yazı her gittiğim yerde 'Şampiyon koç' olarak ağırlanıp tatil yapabilirdim.

Bu Milli Takım, bu milli bir görev. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ve nitekim bir de milliyetçi, basketbol ve spor aşığı olan Anadolu Efes’te başkanımız Tuncay Özilhan da önemli fedakarlık gösterip izin verdi. Çünkü sezon başında takımımın hazırlıklarında bulunamayacağım.

Ergin Ataman bir gün Galatasaray'a döner mi?

Koç olarak Galatasaray'a dönmem çok zor. Profesyonel bir antrenör olarak buna hayır diyemem. Bir teklif gelirse değerlendirebilirim. Galatasaray kulübünün basketbol konusunda kaydetmesi gereken ilerlemeler var. Geçen sene ortasından itibaren bir fitil yandı ve bunun daha da ileriye gitmesi gerekiyor. Her şeyden önce Galatasaray'ın bir an önce kendisini EuroLeague tarafına atacak formülleri düşünmesi lazım.

Galatasaray taraftarı ve camiası bunu istiyor. Bir kere Galatasaray'ın spor salonuna ihtiyacı var. 2016’da Eurocup’ı kazandığımız zaman dönem başkanımız Dursun Özbek ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyi ziyaret ettik. O ziyarette bir salon projesi ortaya kondu. 15 bin kişilik salon projesi idi. İzinler de verildi. Ama 6 yıldır sadece stat önünde tabela duruyor. Spor salonu yapmak zor bir şey. Ama Galatasaray’ın buna ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray’ın, Türkiye’deki en büyük rakibi kim? Fenerbahçe… Fenerbahçe son 10 yılda Avrupa basketbolunda bir marka oldu. Bu markayı çalıştığı hocalar, getirdiği oyuncular ve salonu ile oldu. Galatasaray bunu yapmadı, yapamadı.

Fenerbahçe camiası nasıl sponsor bulup o salonu yaptı ise biz de çok büyük camiayız, biz de o salonu yapıp inşa etmeliyiz. Ayrıca Galatasaray’ın genç Yunanlı koçu var. Umarım bu sezon da Avrupa’da çok başarılı olur. Ligde değil ama ( Gülüyor!) Ben gönülden Galatasaraylı olan bir spor adamıyım ve her zaman için de Galatasaray sevgisi olan bir genel kurul üyesiyim. Her branşta Galatasaray’ı destekliyorum. Galatasaray taraftarının bana olan koşulsuz desteği için teşekkür ediyorum.

Galatasaray başkanlık hayaliniz var mı? Yoksa son dönemde yaşanan ibrasızlıklar vs sizi bu düşünceden uzaklaştırdı mı?

Ben 6 yıllık Galatasaray genel kurul üyesiyim. Başkan adayı olmaya hak kazanmam için 4 yılım kaldı. Bakın benim Galatasaray’daki başkanlık hedefim, hayalim şaka, espri değildi! Bunu sen de biliyorsun. Birçok genel kurul üyesi arkadaşımın da düşünceleri beni bu hayale etti. Ben cesur, hiçbir şeyden çekinmeyen insanım. Ancak açık konuşmam gerekli. Galatasaray’da Temmuz ayında yapılanı geçiyorum, son genel kurullar beni korkuttu. O tablo Galatasaraylılığın dışında Bir koltuk kavgasına dönüştüğünü gördüm orada. Bu ibra etmemek, genel kurulda gruplaşmaların olması, koskoca 20-25 milyon taraftarı olan camianın belli bir zümre tarafından kontrol altına alınmaya çalışılması benim hayalimdeki ‘Büyük Galatasaray’ yapısı ile örtüşmüyor! Galatasaray’da çok büyük sessiz bir çoğunluk var. Herkesin içinde olduğu bir yönetim tarzı ile geniş kitlelerin içinde olduğu bir Galatasaray hayal ediyorum. Avrupa’da kendini ispat etmiş bir spor adamı olarak, ekonomi eğitimi almış bir Ergin Ataman olarak, yurt dışında çalışmış, spor kulüplerini incelemiş bir isim olarak Galatasaray’da yönlendirici olmayı hayal ediyordum. Ama gördüm ki öyle değil! Sistem şu an öyle çalışmıyor Galatasaray’da. Bu genel kurul anlayışı 4 yıl sonra ben başkanlık için yola çıktığımda benim arkamda olmaz. Bunun için Genel kurullardaki bu anlayış devam ettiği sürece bu hedefimi, hayalimi Galatasaray Başkanlığı fikrini bir kenara koydum. Şimdilik dışarda bırakalım. Daha 4 yıl var. Neler olacak göreceğiz! Ben şu anda Türk spor adamı olarak kendi mesleğimde ülkeme, Avrupa’nın en büyük, prestijli basketbol kulübünde, Milli Takımda daha iyilerini yapmak istiyorum. Türkiye ve Avrupa'nın en prestijli basketbol kulübünün koçuyum şu anda.