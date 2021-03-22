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Basketbol
Haber Giriş: 22.03.2021 - 19:47 | Son Güncelleme:

Ergin Ataman'a EuroLeague'den şok ceza

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Ergin Ataman'a EuroLeague'den şok ceza

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a, Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle 1 maç ceza verildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Efes - Panathinaikos maçında takımın başında olamayacak.

Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak, 55 yaşındaki antrenörün hakemlere saygısız davranması gösterildi.

Ergin Ataman, 25 Mart'taki Anadolu Efes-Panathinaikos OPAP karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

Anadolu Efes'in deplasmanda Bayern Münih'e 80-79 yenildiği müsabakanın ardından Ataman, hakemlere tepki göstermişti.

Ergin Atamana EuroLeagueden şok ceza

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