Ergin Ataman'a EuroLeague'den şok ceza
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a, Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle 1 maç ceza verildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Efes - Panathinaikos maçında takımın başında olamayacak.
Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak, 55 yaşındaki antrenörün hakemlere saygısız davranması gösterildi.
Ergin Ataman, 25 Mart'taki Anadolu Efes-Panathinaikos OPAP karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.
Anadolu Efes'in deplasmanda Bayern Münih'e 80-79 yenildiği müsabakanın ardından Ataman, hakemlere tepki göstermişti.
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