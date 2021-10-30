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Ergin Ataman: "Şampiyon gibi oynadık"

#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Zalgiris Kaunas
Ergin Ataman: Şampiyon gibi oynadık

THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'ı 94-60 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, savunmada ve hücumda çok iyi performans sergilediklerini söyledi.

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Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Şampiyon gibi oynadık, şampiyonluğumuzu hatırladık." dedi.

Simon ve Micic'in takıma döndüğünü hatırlatan Ataman, "Kısalarda alternatifimiz çoğaldı. 44 ribaunt aldık. Bu oyunumuz için çok önemliydi. 26 asist yaptık. Bu da hücum basketbolumuzda önemli unsurlardan biri oldu. İyi bir enerji gösterdik. Lig uzun bir maraton. Kötü başladık, sorunlarımız oldu, sakatlıklar oldu ama bu galibiyet geri döndüğümüzün sinyalidir." ifadelerini kullandı.

Zalgiris Kaunas Başantrenörü Jure Zdovc ise rakip karşısında oyuncularının reaksiyon gösteremediğini vurgulayarak, "Takımım göstermesi gereken karakteri ortaya koyamadı. Düşük tempoda oynadılar ve çabuk pes ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

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#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Zalgiris Kaunas

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