Ergin Ataman çılgına döndü! İspanyollar duyurdu: 'Çifte hırsızlık'

Spor Arena Dış Haber | THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Bayern Münih'e deplasmanda 80-79 mağlup olurken 8 maç sonra kaybetti. Karşılaşmaya damgasını ise son saniyede yaşanan olaylar damgasını vurdu.

Anadolu Efes, 1 sayı gerideyken son topta potaya doğru yönelen Shane Larkin'in şutu Reynolds tarafından bloklandı ve karşılaşma 80-79'luk Bayern Münih üstünlüğü ile son buldu.

ERGİN ATAMAN'DAN YOĞUN İTİRAZ

Maçın bitiş düdüğünün ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Larkin'e faul yapıldığı yönünde hakemlere yoğun bir şekilde itirazlarda bulundu. Hakemler ise pozisyonu izlemeden soyunma odasına doğru yöneldi.

MARCA: ''ÇİFTE HIRSIZLIK''

Maçta yaşanan bu olaylar İspanyol basınında da geniş yer buldu. İspanyol Marca gazetesi, maçın son bölümünde yaşanan pozisyon için ''Çifte hırsızlık'' manşetini attı.

Marca, son saniyede Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'e 2 kez faul yapıldığını ancak hakemlerin bu 2 faulü de vermediğini belirtti.

İspanyol gazetesi, hakem skandalı nedeniyle Real Madrid, Baskonia, Valencia gibi İspanyol takımlarının da sıralamada sıkıntıya düştüğünü kaydetti.

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