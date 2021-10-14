Eren Güler 3 yıl daha Bursaspor'da

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Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Eren Güler ile 3 yıl daha anlaşma sağlandığı bildirildi.



Açıklamada, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Eren Güler'e hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.