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Eren Güler 3 yıl daha Bursaspor'da

#Bursaspor#Eren Güler#Transfer
Eren Güler 3 yıl daha Bursasporda

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, futbolculardan Eren Güler'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Eren Güler ile 3 yıl daha anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Eren Güler'e hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

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#Bursaspor#Eren Güler#Transfer

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