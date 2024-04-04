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Eren Dinkçi, Freiburg'a transfer oldu! Galatasaray'la anılıyordu...

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#Transfer#Eren Dinkçi#Almanya Bundesliga
Eren Dinkçi, Freiburga transfer oldu Galatasarayla anılıyordu...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 16:06

Bundesliga ekibi Freiburg, bu sezon Heidenheim'da kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'yi transfer etti. Eren'in ismi, Galatasaray'la anılıyordu.

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Bu sezon kiralık olarak oynadığı Heidenheim'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Türk asıllı Alman futbolcu Eren Dinkçi'nin yeni adresi belli oldu.

Bundesliga ekibi Freiburg, 22 yaşındaki futbolcuyu yeni sezondan itibaren kadrosuna kattığını duyurdu.

GALATASARAY'LA ANILIYORDU

Genç kanat oyuncusunun ismi, bir ara Galatasaray'la anılıyordu.

Freiburg kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eren Dinkçi, gelecek sezon Werder Bremen'den Freiburg'a transfer olacak" denildi. Açıklamada, sözleşmenin içeriğinin açıklanmamasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bremen doğumlu Eren Dinkçi, 18 yaşında Werder Bremen altyapısına transfer oldu. Bundesliga'da 19 yaşında yeşil-beyazlı formayla ilk maçına çıkan sağ kanat oyuncusu, burada 50 müsabakada forma giydi.

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BU SEZON 14 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon kiralık olarak Heidenheim'da oynayan Eren Dinkçi, 27 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Eren Dinkçi, Freiburga transfer oldu Galatasarayla anılıyordu...

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#Transfer#Eren Dinkçi#Almanya Bundesliga

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