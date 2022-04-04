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Erdinç Sözer: “Bugün çok daha farklı kazanabilirdik”

#Başakşehir#Erdinç Sözer#Futbol
Erdinç Sözer: “Bugün çok daha farklı kazanabilirdik”

Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. Birçok pozisyon bulduklarını ve farklı kazanabilecekleri bir maç olduğunu söyleyen Sözer, savunma oyuncularını da tebrik etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından konuştu.

Kazanmak istediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Sözer, "Galibiyet almak istiyorduk. 4 maçtır kazanamıyorduk. Sonuçtan da çok memnunuz. 1-0 kazandık. Maçın geneline bakınca ilk 15-20 dakika çok iyi başladık. Kenarlardan gelerek iyi pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. 26. dakikada Aleksic’in attığı güzel bir golle maçı kazandık. İkinci yarıda da çok pozisyon yakaladık ama golü bulamadık. Direkten dönen toplarımız vardı. Bunları değerlendirseydik maçı daha rahat kazanabilecektik. Savunmayı da tebrik etmek gerekiyor. Zor pozisyonları kapatabildiler. Maçı gol yemeden tamamladık ve galibiyetten çok memnunuz" dedi.

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Yakalanan pozisyonlarda kalecinin üzerine vuruşları çok yaptıklarını söyleyen Sözer, "Birçok pozisyonu biz değerlendiremedik. Son maçlarda çok pozisyona giremedik ama bu maç için iyi hazırlandık ve Antalya kampındaydık. Maçın ilk anından itibaren hızlı başladık. Gol şansları geldi ama değerlendiremedik. İnşallah gelecek haftalarda goller gelecek" açıklamasını yaptı.

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#Başakşehir#Erdinç Sözer#Futbol

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