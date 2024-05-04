Erden Timur’dan şok sözler: Ali Koç beni tehdit etti

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, 343 Digital YouTube kanalına yaptığı açıklamada Fenerbahçe yöneticilerinin defalarca kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, “Bana 20’den fazla hakaret edildi. Karşılık vermedim bunlara. Bunlara karşılık versem camianın içinde daha çok saygı görürdüm. Ali Koç net bir şekilde tehdit etti beni. Yalancı, ahlaksız, alzheimer, yarım akıllı tarzı cümleler kullanıldı bana. Sırf ortam gerilmesin diye bir şey demedim” dedi. Timur ayrıca transferle ilgili özeleştiride bulunarak, “Geçen sene transferde başarılı olduk ama bu sene olmadı. Bu sene harcama limiti diye bir sorunumuz vardı” ifadelerini kullandı.