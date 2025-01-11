Erden Timur ilk kez açıkladı: Urfa'da toplantı yapıldı ama gizli değildi

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Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TV 100'de canlı yayında açıklamalar yapıyor.

ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"GÖRÜŞME OLDU AMA GİZLİ DEĞİLDİ"

"Böyle bir görüşme oldu. Kundura fabrikasında, Büyükekşi'nin yerinde olmadı. Gizli görüşme değildi. O gün biz Urfa'dayken, ondan önceki akşam, Kulüpler Birliği Whatsapp grubunda ben de vardım. Hatta, Fenerbahçe'den de Ahmet Ketenci vardı. O zaman imza toplama konuları vardı. Dursun Başkan bir gün önce, gitmeyle ilgili kısmı adabımuaşerete uygun, doğru bir şekilde olsun. O yüzden imzayla değil söyleyelim, kendileri seçim tarihi belirlesinler dedi. Yazılanları hatırlamıyorum tam ama özetle, imzayla gönderilmiş gibi olmasın. Amacımız yeni yönetim seçmekse, ki Galatasaray o şekilde yeni yönetim için irade kullanıldı."

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TOPLANTIDA KİMLER VARDI?

"Toplantıda Dursun Başkanımız, ben, Mehmet Büyükekşi ve Yusuf Günay vardı. Bizden İbrahim Hatipoğlu da vardı. Sadece imzayla değil, TFF seçim tarihi belirlenmesi yönündeydi. Dursun Başkan, Büyükekşi ile görüştük dedi. Haziranda Avrupa kupası var, seçime gideceğim ama kupadan sonra oldu dedi. Kulüpler Birliği'nde görüştüğünü söyledi zaten. Kulüpler Birliği'nde konuşuldu bu. Dursun Başkan, resmi temsilcisi olarak Kulüpler Birliği tarafından seçildi. Seçimi o tarihte değil bu tarihte yap gibi bir karar alındı. Bu maalesef birçok konuda olduğu gibi yapılıyor, sanki gizemli bir şey var. Kulüpler Birliği Whatsapp grubunda bu yazışmalar duruyordur. Orada her şey yazıyor zaten, Kulüpler Birliği'nde de anlatıldı."

"SANKİ BİR CİSİM YAKLAŞIYOR"

"Zaten geçenlerde baktım, 2 senede toplam 13-14 defa konuşmuşum televizyona, maç sonunda, ekranda görünmüşüm. Benim görmediğim varsa da 15'tir. Her zaman görev süresince kimseyle görüşmemeye dikkat ettim. Benden hoşlanmayanlar, bu sebeple hoşlanmıyor. Prensip olarak böyle davranmak gerektiğini anlatıyordum. Şampiyonluktan sonra git 5-6 yere katıl, başka dinamikler oluyor, insanın anlatmak istediği oluyor. Bazen zarar veriyor ediyor, yönetim var. O yüzden katılamıyordum. İnsanlar samimiyete inanır inanmaz, yapabileceğim bir şey yok. Hayatımda bu kadar sübjektif bir ortam yok. Yanlış yapsam Galatasaraylılara göre doğru, ne kadar doğru yaparsam yapayım Fenerbahçe'ye göre yanlış. Buraya çıkma nedenlerimden biri Fenerbahçe'nin de konuşulacak olması. Türk futbolunun içine girdiği girdap var, iki sorumlusu var bence ana olarak, o girdaptan çıkılması için geleceği, neler yapılması gerektiği, dünyada ne olup bittiği... Biz sadece hakem tartışıyoruz. İnsanların ana konusu 40 sene önce hakemmiş. En az futbolun geleceği kadar önemli. Galatasaraylılıktan ötürü de konuşmak istedim. Biz objektif olduğumuzu söylemiyoruz, verilerle objektif olmaya çalışıyoruz. Muhakkak hata, eksik vardır ama net bir şekilde söyleyebilirim, bu oluşturulan kamuoyu, hakemle yapıyor, karaborsa vs. Önce kamuoyuyla yapılır bu zaten, sonra baskı. Bu kadar her şeyin üst üste gelmesinin ya istisnai bir istatistik, kısmet ya da bir plan. Sanki bir cisim yaklaşıyor. Bu tarafgirlik, bir takım bir tarafa diğerleri bir tarafa... O kamuoyu gücü, işi bambaşka noktaya götürür. Ben buraya bir taraftar olarak geldim."

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"GALATASARAY'A YAKIN OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜĞÜ İÇİN BİR DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR"

"Hatalarımız hep oldu. Beni sadece Galatasaraylılar değil, herkes anlasın niyetindeyim. Anlaşılmak için konuşmaya çabalıyorum. Bir TFF başkanının, herhangi bir kurum başkanının, hiçbir kulüp başkanına tehdit etmeyi bırakın en ufak söz söylemeye hakkı olamaz. Orası adalet mekanizmasıdır çünkü. Kulüple ilgili konuşmaların da yapılmaması lazım. İhsası rey derler hukukta, oyunu önden belli etmektir, algı birçok şeyi değiştirir. En son bu değişiklikler, MHK konuları, oralarda farklı konular var. Galatasaray'a yakın olduğu düşünüldüğü için bir değişiklik yapılıyor."

"Şampiyonlar Ligi yarı finali, finali yönetmiş hakemler seçelim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 3'er tane seçsin. Biz pozisyonları vermeyelim, 10-20 yıl geriye dönük her şeyi çıkarsınlar. Kimin lehine kimin aleyhine çıksın."

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"KARABORSA HER MAÇTA OLUYOR"

"Karaborsa, her maçta oluyor. Bu iş, Galatasaray'ın kendi içinde oldu. Fatih Altaylı söyledi, Divan Kurulu'nda Hayri Ağabey söyledi. Galatasaray'ın çekineceği bir şey olsa gündeme getirmez. Olmamıştır demiyorum, muhakkak olmuştur, her takımda oluyor. Ben tesadüfen bu konu konuşulduğunda, 3-5 gün sonra kulüpteydim. 'Biz çağrı yapalım, gelin tüm kulüpler bunla mücadele edelim, bu iş soruşturulsun' dedim kulüpte. Soruşturuldu, kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Hukuku tartışamam, belgeyi bulamıyorsa... İftira da şöyledir, aksini ispat edemezsin, ya tutarsa... Dursun Başkan, 'her şey araştırılsın, iddia eden arkadaşlar da belgeleri ortaya koysun' diye savcılığa başvuru yaptı. Haksız yere bir itibarsızlaştırılma varsa soruşturulsun, konu gerçekse o da soruşturulsun demek kadar medeni bir davranış olamaz. Soruşturuldu, üstü kapatıldı deniyor. Öyle bir şey olsa bunu yapmazsınız. Gidip başvurabilir misiniz!"

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"BENİM SÖYLEDİĞİM 'YAPI' BİR TEORİYDİ"



"Kocaman büyük bir yapı değil. O yüzden klik dedim. İçinde olmadan, duyarak kanıksadığım bir şey. Demek ki bu yapı dediklerim doğru dedi. Bunca yıldır söylenen bir şeydi. Dönem dönem herkese fayda eden bir şey herhalde, sırf bir tarafa hizmet etse alırlar. Bu bir teoriydi. Bir şey içinde bir yapı varsa her tarafa hizmet eder ki uzun yıllar devam edebilsin. Benim bahsettiğim yapı, TFF'nin şunun bunun oluşturduğu yapı değil. Olası olarak hakemlik mekanizması içinde, birilerine göre eğilim gösteren gerek atamalarda gerek kararlarda yapı olduğunu düşünüyorum. Benim söylediğim yapı ile Fenerbahçe'nin dediği aynı yapı değil. Ben Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum. Ben dediğim yapıyı açık açık anlatıyorum.

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"GALATASARAY BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM"

"En büyük strateji, strateji yapmamaktır. Özüyle her şeye odaklanmaktır. Kim istemez. Oyuncularla birlikte olmayı, Okan hocayla birlikte olmayı çok özlüyorum. Galatasaray başkanı olmayı herkes ister. Kim istemez?"