Erden Timur: Anamızın ak sütü kadar helal, bir gün anlaşılacak

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Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Derneği'nde açıklamalar yaptı.

DURSUN ÖZBEK: BİZİM BİLEĞİMİZİ KİMSE BÜKEMEZ

"Sizlere 2 yıldır hizmet ediyoruz. Bu hizmetin karşılığını, güzelliğini sizlerin takdirine bıraktık. Geçen gün seçimde büyük bir teveccüh gösteren genel kuruluma ve sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzde 2 sene ve alınacak çok kupa var. Çünkü meydan artık boş değil. Süper Kupa'yı ve lig şampiyonluğunu bu sene kazandık. Erden kardeşim çok net ifade etti. İçinde zerrece leke olmayan, sadece alın teri olan bir kupa kazandık. Galatasaray öyle büyük ki, öyle güzel bir camia ki, yeter ki birbirimizi sevelim. Bizim bileğimizi kimse bükemez. Statta muazzam bir kutlama yaptık. Şimdi de kazandığımız kupaları derneğimize getirdik. Çünkü burası bizim doğduğumuz yer. Helal kupalar Galatasaray'ımıza armağan olsun."

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ERDEN TİMUR: ANAMIZIN AK SÜTÜ KADAR HELAL

"Başkanımız benim bir şeyler söylememi istedi. Şunu tüm yüreğimle söylüyorum. Anamızın ak sütü kadar helal, en ufak içinde bir leke olmayan, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Bir gün bu anlaşılacak. Tüm emeği geçenlerin eline emeğine sağlık. Biz leke bulaştıracak bir şey yapmadan tertemiz bir şekilde aldık kupalarımızı. Bu şampiyonluk ne olursa olsun her şeyde şükredenlere ve erdemli davranışı önceleyenlere gelsin."