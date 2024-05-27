Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede olacak? 2024 Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi sanatçılar çıkacak?

Haberin Devamı

Galatasaray kafilesinin Konya'dan geçtiğimiz akşam Florya Metin Oktay tesislerine gelmesi ve taraftarlarla buluşup şampiyonluğu kutlamalarının merkezi Florya oldu. Ayrıca Taksim Meydanı başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli meydan ve caddelerinde de şampiyonluk coşkusu yaşandı. Şimdi ise gözler Galatasaray şampiyonluk kutlaması 2024 detaylarına çevrildi. Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede olacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları 2024