Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede olacak? 2024 Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi sanatçılar çıkacak?

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Galatasaray kafilesinin Konya'dan geçtiğimiz akşam Florya Metin Oktay tesislerine gelmesi ve taraftarlarla buluşup şampiyonluğu kutlamalarının merkezi Florya oldu. Ayrıca Taksim Meydanı başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli meydan ve caddelerinde de şampiyonluk coşkusu yaşandı. Şimdi ise gözler Galatasaray şampiyonluk kutlaması 2024 detaylarına çevrildi. Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede olacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları 2024
Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarını şu açıklamayla duyurdu;
"2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.
2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.
Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore’lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.
2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir.
Doğu Batı Vip Tribünler ₺1.000
Doğu -Batı Alt Tribün ₺500
Doğu -Batı Üst Tribün ₺250
Kuzey - Güney Kale Arkası ₺150"
Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak. " ifadeleri kullanıldı. Bu akşam Rams Park’ta müthiş bir şölen var... Galatasaray, sezon başında Wilfried Zaha için yarışa girdiği Fenerbahçe'ye yaptığı göndermeli transfer paylaşımında Ali Cabbar müziğini kullanmıştı. Emir Can İğrek Ali Cabbar performansıyla taraftarın karşısına çıkacak...
Galatasaray şampiyonluk kutlaması 2024 Galatasaray Youtube ve beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması programı belli oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05’te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!" ifadeleri kullanıldı.