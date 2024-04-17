Erdal Alkış TFF başkan adaylığını açıkladı!

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilecek seçim için ilk resmi aday belli oldu.

Erdal Alkış, TFF Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından kararını duyuran Alkış, "Arkadaşlarımızla ve danıştığımız büyüklerimizle yaptığımız görüşmelerden sonra ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda TFF Başkanlık Seçimlerinde Aday Olmaya karar verdik. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Erdal Alkış'ın açıklamasının tamamı;

"Çok Değerli Spor Kamuoyunun Dikkatine

Değerli sporseverler, Türk Futbolunun içinde bulunduğu kaotik atmosferden çıkma zamanı gelmiştir.

Futbolun gerçek sahipleri olan kulüplerimizin tamamının ortak talebiyle TFF yönetimi 18 Temmuz 2024 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı vermiştir. Ancak "Kulüpler

Birliği" söz konusu tarihin geç olduğunu belirterek daha erken bir tarihte "TFF Başkanlık

Seçimleri"nin yapılmasını istemiştir.

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Takımlarımızın bayraklarını gururla salladığı, marşlarını neşe içerisinde söylendiği, centilmenliğin ön planda olduğu bir spor kültürüne hızla dönüş yapılması gereklidir. Taraftarı olmakla onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır.

Bu yüzden, "Türk Futbolu"nun üzerindeki maddi manevi karabulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle; "TFF Yönetimine" talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Söz veriyoruz... Size mahcup olmayacağız ve sizi mahcup etmeyeceğiz!"