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Voleybol
Haber Giriş: 10.02.2020 - 19:14,Son Güncelleme:/

Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak

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Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak

2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'nun ayaklarından biri Türkiye'de düzenlenecek

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu’nun 2020 takvimi, Uluslararası

Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu. Organizasyonun ilk ayağı, 12-15 Mart tarihlerinde Kayseri'deki Erciyes kayak merkezinde düzenlenecek. Diğer ayak ise 20-23 Ağustos tarihlerinde Arjantin’de gerçekleştirilecek.

TVF, 2017'den bu yana 5 Avrupa etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 kar voleybolu organizasyonuna imza attı.

Türkiye, 2018’de Avusturya’da yapılan ilk Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası’nda, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.

Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak

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