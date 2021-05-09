Epic Games ve Walmart’ın bulut oyun projesi ortaya çıktı

Epic Games ve Apple’ın arasındaki dava ederken ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. En son Epic Games’in bedava oyunlar yüzünden yaptığı zarar ve birkaç sene içinde kâra geçmeyi planladıkları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Walmart’ın iptal edilen bulut oyun servisi Project Storm gün ışığına çıktı.

Dava dosyalarıyla ortaya çıkan detaylara göre proje Epic Games’in Başkan Vekili Mark Rein’a sunuldu ve Rein proje için “PS4’te oyun oynamaya benziyor, karşılaştırıldığında Anroid ve iOS’ta oynamaktan daha iyi” ifadelerini kullanıyor.

Bu konuşmalar ve proje sunumlar, Epic’in üst düzey yetkililerinin bulut oyun teknolojisine olan ilgisiyle birlikte 2 sene önce 2019 yılının Nisan ayında gerçekleşiyor. Toplantıların ardından Epic Games’e daha detaylı bilgi sunan Walmart, platformda yapılacak alım işlemlerinden sadece %2’lik bir pay istediklerini söyledi.

2019 yılının Temmuz ayında beta sürümünün piyasaya sürülmesi beklenen Project Storm, belli olmayan sebeplerden dolayı hayata geçemedi. Ancak bu proje, iki sene sonra Epic Games ve Apple’ın davasıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Her ne olduysa Epic Games, Nvidia GeForce Experience ile çalışmayı tercih etti. Project Storm’un üzerince hâlâ çalışılıp çalışılmadığı ise merak konusu.