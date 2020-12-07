Epic ardından Valve de iptal haberini duyurdu

Global COVID-19 pandemisi sebebiyle geçtiğimiz gün Epic Games önümüzdeki sene Fortnite World Cup gibi büyük çaplı etkinliklerin gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı. Epic Games’in ardından Valve de benzer bir açıklamada bulundu.

Valve’in CS:GO blogunda yayımladığı açıklamaya göre Valve 2021 baharında gerçekleşmesi planlanan CS:GO Major serisinin ilk maçını iptal etti. Bu kararın sebebi olarak ise korona virüs salgını sebep gösterildi. Bu kararın öncesinde CS:GO 2021 Spring Major’ın 10-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanmıştı. Valve'ın zaten bir ortağı ve sonbahardaki etkinlik için Avrupa’da anlaştıkları bir salon var.

2020’nin başlarında ertelendiği açıklanan ESL One Rio Major da bu kararla birlikte iptal edilmiş olacak. Valve paylaştığı blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi: “Salgın hastalık büyük bir risk teşkil ederken oyunculardan ve hayranlardan sağlıklarını tehlikeye atarak turnuvalara gelmesini istemeyeceğiz. Bu yüzden de bizi üzen bir karar alarak Kasım Major turnuvalarını iptal ettik.”