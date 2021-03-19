Enver Yücel: 120 milyon TL değerinde burs veriyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneği’ne bağlı özel okul ve kolejlerin ardından 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile de milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metnini imzaladı. Mutabakata imza atan kurumlardan olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın (BUEK) başkanı Enver Yücel, okul öncesinden üniversiteye kadar bine aşkın sporcuya destek verdiklerini belirterek, “Kurumlarımızda, özellikle sporcu alt yapısının oluşturulmasına son derece önem veriyoruz” dedi.

Sporsuz eğitim düşünülemez

Kurum olarak spora büyük önem verdiklerini ve Basketbol Süper Ligi’nde bir kulüpleri (Bahçeşehir Koleji SK) olduğunu belirten Yücel şöyle devam etti: “Her alanda olduğu gibi 9 bine yakın öğrenciye de aynı zamanda bir sporcu unvanı kazandırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii öğrenci sayımızın yüz binler olduğu düşünülürse bunun içerisinde sporsuz bir eğitim düşünülemez. Eğitim denilince sporuyla sanatıyla hep beraber hep birlikte olacak. Sporsuz bir eğitim düşünülemez.”

Başarı, eğitimle başlar

Yücel ayrıca, “Eğer bir ülkede sporda başarı elde etmek istiyorsak bunu öncelikle her alanda olduğu gibi, eğitimden başlatmalıyız. Bununla ilgili toplamda totalde, öğrencilerimize Türkiye genelinde bütün branşlarda 120 milyon lira değerinde burs veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz öğrencilerimiz spora sevdirmek, sporla dünya arenasına çıkabilmek ve şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmak. En büyük hedefimiz bu. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Afrika'da takım alabiliriz

30 spor branşında çalışmalar yaptıklarını belirten Enver Yücel, “Futbola kısmen sponsor olduğumuz takımlar var. Bazı şehir takımlarının statlarına ismimizi vererek destek olmaya çalışıyoruz. Takım alma durumu çok farklı. Hem basketbolda hem de futbolda yurt dışından çok oyuncular var. Bu oyuncuların yetiştirilmesi konusunda Afrika’da takım almayı düşünebiliriz” diye konuştu.