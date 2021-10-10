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Enner Valencia CANLI YAYINLA Misli.com'da! Venezuela-Ekvador maçının iddaa'da favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Venezuela Ekvador
Enner Valencia CANLI YAYINLA Misli.comda Venezuela-Ekvador maçının iddaada favorisi...

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için son kozlarını oynayan Venezuela, başkent Caracas'ta Enner Valencia'lı Ekvador'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Güney Amerika'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

VENEZUELA

2022 Dünya Kupası için Güney Amerika Elemeleri'nde 10 maçı geride bırakırken sadece 4 puan toplayabilen Venezuela, bu 4 puanı da iç saha maçlarında elde etmişti.

Şili'yi 2-1 yenerken tabelada isimleri yazan Luis Mago ile Salomon Rondon aday kadroda yer almıyor.

Rondon aslında yer alıyordu ama Premier Lig ekibi Everton, milli maçlar dönüşünde karantina zorunluluğu olduğu için tecrübeli golcüye izin vermedi ve ülkenin milli takımının en çok gol atan oyuncusu Dünya Kupası yolundaki kritik maçlarda forma giyemiyor.

Tüm gözler orta alanın "enerji deposu" Tomas Rincon üzerinde olacak.

2008 yılından beri milli formayı giyen, 108 kez ile aktif oyuncular arasında "en çok milli forma giyen" oyuncu unvanını elinde bulunduran Rincon, bu sezon Torino'da istediği süreleri alamıyor ancak Venezuela adına orta alanda kritik öneme sahip.

Yakın zamanda koronavirüs atlatan Eric Ramirez, Rondon'un yokluğunda TD Giovanni Savarese'nin en büyük gol silahı...

EKVADOR

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Copa America'da istediği sonuçları alamayan Ekvador ise, devamındaki 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatıp 7 puan toplayarak Dünya Kupası'na gitme umutlarını taze tutmayı başardı.

Son maçta, Bolivya karşısında 3-0 kazanırken, Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia da 2 kez ağları havalandırdı ve Ekvador milli formasıyla en çok gol atan isimler arasında 1 numaraya yerleşti. (65 maç - 33 gol)

Valencia'nın hücumdaki en iyi yardımcısı Toluca forması giyen Michael Estrada, milli formayla son 4 maçta 3 gol katkısı (2 gol - 1 asist) vermeyi başardı.

Leverkusen'de yeni yeni ilk 11'e yerleşen stoper Piero Hincapie ve Villarreal'in sol beki Pervis Estupinan kadronun öne çıkan diğer isimleri...

Sağ bek Byron Castillo'nun durumu maç saati netleşecek. Yetişemezse Angelo Preciado forma giyecektir.

Enner Valencia CANLI YAYINLA Misli.comda Venezuela-Ekvador maçının iddaada favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Venezuela son 10 maçında galibiyet yüzü göremedi! (3 beraberlik - 7 mağlubiyet)

- Ekvador son 11 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (4 beraberlik - 5 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Ekvador kazanır" oldu!

%54'lük kesim Enner Valencia önderliğindeki Ekvador'u Venezuela deplasmanında galibiyete yakın görüyor...

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%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın Tigres günleri! Birbirinden güzel golleri izleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Venezuela Ekvador